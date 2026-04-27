За первые три месяца этого года в регионе сократилось количество фальшивых купюр, сообщают во владимирском отделении Банка России. Выявили всего 13 подделок. За аналогичный период 2025 таких

За первые три месяца этого года в регионе сократилось количество фальшивых купюр, сообщают во владимирском отделении Банка России. Выявили всего 13 подделок. За аналогичный период 2025 таких было 18. Число выявленных подделок номиналом 5 тысяч рублей сократилось: из обращения изъяты 4 купюры против 10 годом ранее. При этом выросло количество фальшивых тысячерублевок: 8 вместо 6