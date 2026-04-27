У жителей деревни Растригино Гороховецкого муниципального округа произошло знаменательное событие: в населённом пункте появился газ.Растригино является одной из древнейших деревень нашего края. Здесь столетиями шла размеренная жизнь, и до недавнего времени сельчане использовали дрова и уголь для отопления домов и приготовления пищи.Газифицировать деревню оказалось непросто. Из-за того, что на этих землях находится уникальный памятник «Селище и некрополь Растригино», проекту пришлось пройти десятки согласований.Однако сегодня все трудности позади, и специалисты уже начали подключать к газовым сетям деревенские домохозяйства, которых в Растригине 57.«За последние три года в Гороховецком муниципальном округе в целом газифицировано пять населённых пунктов и несколько городских улиц. Программа газификации позволяет бесплатно подвести природный газ до границы земельного участка, если населенный пункт уже газифицирован. Эта ощутимая государственная поддержка людей помогает им перейти на современное и экономичное топливо, жить по-новому», — написал на своей депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.