Всего на сцену вышло более 700 юных музыкантов.

В регионе состоялся 34-й открытый областной фестиваль-конкурс детских духовых оркестров «Серебряные трубы», сообщили в министерстве культуры.Организаторами выступили минкульт Владимирской области, Ставровская ДМШ им. В.И. Цыкина и Владимирский институт развития сферы культуры и искусства.На сцене выступили 18 коллективов из Владимирской, Московской, Костромской областей и Донецкой Народной Республики.В жюри вошли преподаватели ведущих московских вузов и педагоги владимирских учебных заведений, его возглавил заслуженный артист РФ, профессор РАМ имени Гнесиных Владимир Лебусов.Гран-при единогласным решением достался духо‌вому оркестру детской музыкальной школы №1 им. Н. Леонтовича из Донецка.