МЧС просит соблюдать правила, чтобы избежать пожаров.

Главное управление МЧС по Владимирской области напомнило, что с 15 апреля в регионе действует пожароопасный сезон и при разведении огня надо соблюдать правила.Открытый огонь разрешен только в специально оборудованных местах: котловане глубиной не менее 0,3 м и диаметром до 1 м или в прочной металлической емкости — баке, бочке или мангале.На природе до ближайшего строения должно быть не менее 50 м, до хвойного леса — 100 м, до лиственного — 30 м. На даче допустимо сокращение до 15 м.При приготовлении пищи в мангале расстояние до дома можно сократить до 5 м, а очистить территорию достаточно в радиусе 2 м. Для костра рекомендуется уборка в радиусе 10 м.МЧС по Владимирской области советует всегда держать под рукой воду, песок, огнетушитель и телефон.При введении особого противопожарного режима или ветре свыше 10 м/с разводить огонь запрещено. При ветре 5–10 м/с разрешена только емкость без сквозных отверстий. Запрещено сжигать легковоспламеняющиеся, токсичные или взрывоопасные материалы.