Для России неоценима помощь соотечественников в продвижении объективного образа страны в условиях беспрецедентной по масштабам антироссийской кампании, развернутой в Европе. Об этом заявил, выступая на проходящей в Брюсселе 12-й конференции соотечественников, посол России в Бельгии Александр Токовинин.

Для России неоценима помощь соотечественников в продвижении объективного образа страны в условиях беспрецедентной по масштабам антироссийской кампании, развернутой в Европе. Об этом заявил, выступая на проходящей в Брюсселе 12-й конференции соотечественников, посол России в Бельгии Александр Токовинин."Речь идет здесь и о публикации правдивой информации по российской тематике в интернет-СМИ соотечественников, и об организации историко-мемориальных и культурных мероприятий, которые способствуют сближению стран", — сказал посол.В конференции, которая проводится при участии Бельгийской федерации русскоязычных организаций, участвуют представители десятков русскоязычных общественных организаций, священнослужители, дипломаты, передает РИА Новости. Обсуждаются планы на ближайшую перспективу, в частности, подготовка в Брюсселе ежегодного фестиваля "Рандеву с Россией". Также по инициативе федерации создается объединение русскоязычных юристов для оказания помощи соотечественникам в Бельгии и сопредельных государствах.