Если вы решили снять жилье впервые, то для вас будет полезно ознакомится с пятью советами от опытных агентов по недвижимости в области аренды квартир

Решили снять жилье? Впервые столкнулись с этим непростым вопросом? Тогда вам предстоит пройти несколько обязательных этапов - просмотр объявлений, встречи с хозяевами жилья, составление и подписание документов. Каждый шаг потребует от вас внимания, бдительности, умения разговаривать с людьми. Даже бывалым квартиросъемщикам сложно уследить за всеми изменениями в современном жилищном законодательстве, а новички в вопросах аренды вовсе могут быть сбиты с толку и даже попасть на удочку мошенников. Поделимся некоторыми секретами, которые помогут вам избежать проблем при аренде квартиры.

Ваши финансы и предлагаемые условия жизни

Следует помнить, что идеальных вариантов не существует. Поэтому начните с оценки своих финансовых возможностей и определения той суммы, которую вы готовы ежемесячно выкладывать за съемное жилье. Если ваш бюджет скромный, то можно, например, снимать квартиру не полностью, взять кого-то в долю или отказаться от некоторых удобств. Гораздо важнее выбрать район проживания – это, кстати, тоже влияет на арендную плату. Если же ваши финансы позволяют претендовать на большую жилплощадь, например, вы готовы снять трехкомнатную квартиру во Владимире, то нужно провести тщательную работу по поиску надежного риэлторского агентства.

Распространенные уловки мошенников



Продажа «базы» - или телефонов владельцев недвижимости или их адресов. Предметом продажи оказываются или липовые адреса и телефоны, или реальные, но арендаторов по ним никто не ждет. Есть в этой схеме момент «нелогичности», который должен насторожить. А именно: настоящий риэлтор зарабатывает проценты от сделки с арендным жильем, причем получает агент свою комиссию лишь после подписания договора. Поэтому для риэлтора нет смысла продавать свою базу.

Размещение объявления-приманки. В этом случае вас должно насторожить несоответствие цены и качества жилья, другими словами, низкая стоимость за престижную квартиру. После звонка по такому объявлению, выяснится, что жилье, увы, сдано, но у агента есть другие варианты, но… немного подороже. В лучшем случае такое «сотрудничество» обернется для вас потерей времени, в худшем – потерей денег: лжериэлтор может взять с вас аванс за «бронь» жилплощади, а затем исчезнуть.



Возможно, вам пригодятся такие советы: встречайтесь с риэлтором в офисе агентства (не возле компании, а именно внутри) и берите с собой сопровождающих.

Осмотр жилья

Не надо стесняться, здесь важны все детали. Начинайте осмотр с прилегающей территории: парковка, детская площадка (если они вам необходимы), наличие поблизости магазинов и остановок. Затем сам дом и подъезд. Откажитесь от аренды, если на доме трещины, потеки, осыпающиеся балконы, а стены подъезда покрыты плесенью и обилием надписей. Оптимальным можно назвать состояние подъезда, если в нем есть кодовый замок, работающий лифт (в доме выше 5 этажей) и запирающийся почтовый ящик вашей будущей квартиры. В ней обращайте внимание на трубы, батареи, замки, проводку, состояние сантехники, балкона, а также на то, как открываются-закрываются окна и двери.

Документальная стороны вопроса

Документы – как владельцев, так и на квартиру – стоит проверить до подписания соглашения. В этом вопросе помощь окажет грамотный риэлтор – стоит потратить время, чтобы найти профессионала, причем лучше сделать это еще до осмотра жилплощади.

При знакомстве с арендодателем проверяем:



Паспорт владельца. Если хозяев несколько, необходимо нотариально заверенное согласие на аренду недвижимости остальных хозяев.



Доверенность - если переговоры о сдаче жилплощади ведет родственник владельца (пусть даже прописанный в квартире). Если доверенности нет, то подписать договор найма должен лично хозяин жилья.



Документы на недвижимость, подтверждающие право собственности – договор купли-продажи, о приватизации или наследстве, а также дарственная или другие документы. В идеале увидеть техпаспорт и справку, подтверждающую отсутствие задолженности по ЖКХ.



Что войдет в договор аренды

Прежде чем составлять соглашение, стоит проговорить все детали устно. Обычно в документе указывают:



полные сведение о жилплощади с подробным описанием мебели и имущества;



сроки найма;



сумму, сроки, порядок оплаты;



порядок посещений хозяевами квартиры;



условия коммунальных платежей и оплату вероятного ремонта.



По договоренности сторон в документ могут вноситься дополнительные пункты, например, возможность приобретения жильцами крупных предметов обстановки.

И напоследок. Не только на первую встречу с агентом, но и на осмотр недвижимости, и на подписание договора берите с собой друга или родственника, даже если собираетесь жить один (особенно, если будете жить один!). Если же вас, квартиросъемщиков, будет несколько, то при оформлении документов понадобятся паспорта и свидетельства о рождении всех будущих жильцов.