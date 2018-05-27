Сотрудники Службы безопасности Украины погибли в зоне Операции объединенных сил в Донбассе в результате столкновений с военнослужащими украинской армии, заявил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Сотрудники Службы безопасности Украины погибли в зоне Операции объединенных сил в Донбассе в результате столкновений с военнослужащими украинской армии, утверждают в Луганске.По словам представителя народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у бойцов Центра специальных операций "А" ("Альфа") СБУ возник конфликт с военнослужащими ВСУ "во время передела сфер влияния в зоне проведения так называемой ООС", передает ТАСС.Ведомство гибель своих сотрудников признало, но свалило все на артиллеристов ополченцев. В этой связи Марочко напомнил, что тяжелое вооружение народной милиции от линии соприкосновения отведено, и это подтверждают отчеты ОБСЕ.Ранее в воскресенье на официальном сайте СБУ появилась информация о том, что группа сотрудников СБУ выполняла боевое задание в зоне операции, однако попала под артобстрел, двое бойцов: подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев — погибли, еще один военнослужащий, имя которого не названо, тяжело ранен.