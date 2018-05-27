Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона противостояние болельщиков, пришедших на финальный поединок наиболее значимого футбольного еврокубкового турнира - Лиги чемпионов, проходивший вечером 26 мая на стадионе Олимпийский в Киеве.

Болельщик, пришедший на стадион "Олимпийский", чтобы присутствовать на финальной игре Лиги чемпионов, проходившей в минувшую субботу, 26 мая, в Киеве, снял на видео потасовку, произошедшую на трибуне.На записи видно, как группа зрителей бьет мужчину, свалившегося между креслами. Через какое-то время они оставили оппонента в покое, но, судя по всему, он решил отомстить и контратаковал, сбив с ног болельщика, стоявшего на лестнице.К противостоянию присоединилось несколько человек и началась "свалка", после чего автор ролика прекратил съемку, поэтому определить победителя драки не представляется возможным.Напомним, что мадридский "Реал" стал победителем главного континентального еврокубкового турнира — Лиги чемпионов. В финальном поединке мадридцы одержали победу над "Ливерпулем" со счетом 3:1.