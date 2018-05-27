Ведущая и актриса Ксения Бородина стала гостьей престижной премии RU.TV. На мероприятии она появилась вместе с дочерью Марией – внешний вид девочки очень удивили пользователей.

Ведущая и актриса Ксения Бородина стала гостьей престижной премии RU.TV. На мероприятии она появилась вместе с дочерью Марией – внешний вид девочки очень удивили пользователей.Фотографиями с торжества Бородина поделилась на своей странице в социальной сети Instagram. "Самая моя мамина копия , мамина наклейка, с мамой всегда и во всем до конца (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – подписала артистка один из снимков.Многие комментаторы обратили внимание на внешний вид Марии. Некоторые посчитали, что она выглядит слишком вульгарно. "Дочь на цыганку похожа", – пишет один из пользователей. "Зачем на Марусю столько косметики наносите , тем более стрелки и красную помаду ребёнку кожу портить", – возмущается другой. "Зачем так красить девочку", – недоумевает третий.Были и те, кто поддержал Бородину. "Господи сколько г...на в людях... Увидели красоту и напали как шавки... Мама красотка, а дочь еще лучше (о чем в общем – то мечтает каждая мама, чтоб дочь была краше нее)Молодец, Ксюш, так держать", – пишет комментатор. "Одни и те же пишут под всеми фотками одно и тоже. "Губы!!! Помада!!!@ ай ай ай!!!! " Вы просто завидуете– Мару накрашена лучше чем вы! Говно так и льется! Пишите, пока Ксюша этого не видит. Потом 5й угол искать будете", – добавляет второй.Напомним, что Ксения Бородина состоит в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым. Пара воспитывает двух детей: дочь Марию от первого брака ведущей и ее сестру Nt.? которая появилась на свет в 2015 году.