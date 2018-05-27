В Париже стартовал открытый чемпионат Франции по теннису – второй из серии турниров Большого шлема. Российская теннисистка Екатерина Макарова уверенно преодолела первый барьер.

В Париже стартовал открытый чемпионат Франции по теннису – второй из серии турниров Большого шлема. Российская теннисистка Екатерина Макарова уверенно преодолела первый барьер.Екатерина Макарова в двух партиях нанесла поражение китаянке Чжэн Сайсай 6:4, 6:1. Соперницы провели на корте 1 час 15 минут. Следующей соперницей Екатерины станет победительница матча между японкой Куруми Нарой и чешкой Барбарой Стрыцовой.Вышла во второй круг украинская спортсменка Элина Свитолина. Элина начала свое выступление на Ролан Гаррос с победы над австралийкой Айлой Тамлянович 7:5, 6:3.