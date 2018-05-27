Федеральная счетная палата Германии в своем докладе обвинила министра обороны Урсулу фон дер Ляйен в сокрытии неисправностей военной техники и приукрашивании статистики.

Федеральная счетная палата Германии в своем докладе обвинила министра обороны Урсулу фон дер Ляйен в сокрытии неисправностей военной техники и "приукрашивании статистики". Чиновники выяснили, что корабли и самолеты зачастую не были готовы к боевым действиям вопреки заявлениям министра, пишет таблоид Bild."Официальная статистика и без того выглядела хуже некуда. И теперь выясняется, что это далеко не все", — отмечает издание.Согласно фактам из доклада Счетной палаты, в 2017-м году ни одна подлодка не была готова выйти в море, как и больше половины фрегатов и танков. В небо мог подняться лишь каждый третий боевой вертолет.Германскому военному флоту также не хватает управляемых ракет и членов экипажа.