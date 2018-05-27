Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева назвала решение уйти от своего тренера Этери Тутберидзе самым тяжелым в своей жизни. При этом двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхенчхане уверена в правильности своего выбора.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева назвала решение уйти от своего тренера Этери Тутберидзе самым тяжелым в своей жизни. При этом двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхенчхане уверена в правильности своего выбора.Евгения Медведева написала на своей странице в социальной сети о своем решении сменить тренера. "Это был мой выбор. Самый тяжелый выбор в моей жизни. Я не знала, что мне нужно делать, но в конце концов увидела свет в моем будущем. Я просто хочу идти вперед. Я больше ничего не боюсь. Я чувствую себя уверенно и свободно на льду. Я могу наслаждаться каждым моментом", — цитирует фигуристку ТАСС.После Олимпиады Евгения Медведева приняла решение уйти от тренера Этери Тутберидзе. Спортсменка переезжает в Канаду, где будет тренироваться у местного специалиста Брайана Орсера.