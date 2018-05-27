В проведении исследований, направленных на разработку химического и биологического оружия массового поражения, обвинила Россию председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз.

В проведении исследований, "направленных на разработку химического и биологического оружия массового поражения", обвинила Россию председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз.По ее словам, которые приводит "Укринформ" и цитирует RT, Россия как минимум последние три года "ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эболы и Марбург, выдавая это за попытки разработки вакцин".Другие российские учреждения, по утверждению Фриз, закупают и проводят исследования, указывающие на разработку новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервно-паралитических газов. Оружие, которое якобы разрабатывает Россия, по словам представительницы Киева, "может быть использовано в рамках гибридных действий не только против Украины, но везде там, где Россия имеет свои интересы"."Я вам предоставлю этот отчет. Возможно, вы сможете использовать его для внесения еще одного пункта в качестве гибридных угроз России для цивилизованных стран", — заявила Фриз.