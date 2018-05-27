Актер и музыкант Джонни Депп приехал в Москву, чтобы выступить в Олимпийском с Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Перри в рамках проекта Голливудские вампиры. В первую очередь звезда Голливуда отправилась в квартиру-музей Маяковского на Пресне.

Актер и музыкант Джонни Депп приехал в Москву, чтобы выступить в Олимпийском с Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Перри в рамках проекта "Голливудские вампиры". Однако в первую очередь звезда Голливуда отправилась в квартиру-музей Маяковского на Пресне.Как сообщает телеканал "Россия 24", после осмотра небольшой экспозиции, Депп сделал запись в книге посетителей, поблагодарил сотрудников и сказал, что был поражен ощущением близости и присутствия Маяковского в стенах музея.