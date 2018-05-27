НАТО может изменить свои требования к странам-кандидатам и принять Грузию в альянс, чтобы надавить на Россию, считает член международного комитета Совета Федерации РФ Олег Морозов.

НАТО может изменить свои требования к странам-кандидатам и принять Грузию в альянс, чтобы надавить на Россию, считает член международного комитета Совета Федерации РФ Олег Морозов.Сенатор напомнил, что, согласно правилам НАТО, членами альянса не могут стать страны, у которых есть территориальные проблемы и неразрешенные военные конфликты. "Тут их полный набор", — констатировал он.Но, учитывая последние тенденции в организации миропорядка, "на это могут закрыть глаза во имя дополнительного давления на Россию", приводит высказывание Морозова РИА Новости."Поэтому формально нельзя. Но, если перевесит желание еще сильнее надавить на Россию, то вариант найдется", — убежден сенатор. Правда, добавил Морозов, это не сделает регион более безопасным.Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил накануне, что его страна может присоединиться к НАТО в статусе полноценного члена к 2021 году. По словам Квирикашвили, у него "есть большая надежда" на это.