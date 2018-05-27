Научно-реставрационный центр имени академика Грабаря готов помочь в реставрации картины Репина Иван Грозный и сын его Иван. Полотно пострадало от рук вандала. Предварительный ущерб, нанесенный шедевру, Третьяковская галерея оценила в полмиллиона рублей.

Научно-реставрационный центр имени академика Грабаря готов помочь в реставрации картины Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Полотно пострадало от рук вандала. Предварительный ущерб, нанесенный шедевру, Третьяковская галерея оценила в полмиллиона рублей. Именно такая сумма значится в материалах уголовного дела, переданных в суд.Срок задержания нападавшего — воронежца Дмитрия Подпорина — продлен на 72 часа. Решение вопроса об аресте пришлось отложить из-за отсутствия паспорта у подозреваемого.По мнению известных искусствоведов, работы по восстановлению картины могут занять многие месяцы и даже годы. Точный срок определит экспертиза, передает телеканал "Россия 24".Холст поврежден металлическим столбиком ограждения в трех местах, разбито защитное стекло, придется реставрировать и старинную раму. Зал Репина, где выставлялась картина, закрыт. Для посетителей его планируют открыть 29 мая, но уже без Ивана Грозного, который убивает своего сына.