Кожаная сумка - не самое дешевое изделие, зато она всегда остается в моде и отличается хорошим качеством. Тем более обидно, когда на такой хорошей вещи появляется загрязнение.

Кожаная сумка - не самое дешевое изделие, зато она всегда остается в моде и отличается хорошим качеством. Тем более обидно, когда на такой хорошей вещи появляется загрязнение. Впрочем, сильно расстраиваться не стоит - оказывается, почистить кожаную сумку в домашних условиях легко самыми простыми средствами, которые есть в хозяйстве. Или хотя бы в ближайшем супермаркете.

Чем очистить темную сумку?

Все зависит от ее оттенка. Так, черную, темно-бордовую или темно-коричневую вещь легко избавить от загрязнений с помощью влажной спитой кофейной гущи. Ее нужно завернуть в мягкую ткань и очень аккуратно потереть пятно. Движения должны быть лёгкими, ни в коем случае не интенсивными, иначе в месте протирания кожа может потерять форму.

Высушить сумку нужно естественным образом, после чего производится обработка водооталкивающимспреем.

Боремся со сложными пятнами

Далеко не все загрязнения удаляются с помощью кофе. Если пятно выглядит сложным, можно использовать и другие способы.

Так, если вы посадили его на сумочку только что, с проблемой справится антибактериальная салфетка. Если же оно продержалось на коже уже некоторое время и впиталось в структуру, нужно сделать мыльный раствор с добавлением нашатырного спирта. Для этого нужно взять столовую ложку жидкого мыла и чайную - нашатыря. Эту процедуру следует делать на открытом воздухе, так как запах у получившегося раствора сложно назвать приятным. Для удаления пятен тоже нужно использовать мягкую ткань, никаких одежных щеток и губок.

От идеи использовать ацетон или растворитель нужно отказаться - они повредят структуру кожи и вещь будет испорчена безнадежно. То же касается и бензина.

Чистка белой сумки

Выглядит такое изделие стильно, но удалять с него загрязнения весьма проблематично. Поэтому такие сумки считаются не практичными. Но разве это остановит нас при покупке приглянушейся вещи? Использовать для очистки таких сумок снова-таки можно антибактериальные салфетки или трехпроцентную перекись водорода, которая наносится на тряпочку. Обработанное перекисью место обязательно нужно сразу же протереть насухо.

Чтобы освежить цвет, можно использовать теплое молоко, в которое для лучшего эффекта стоит добавить белок яйца. Также хорошо справляется с этой задачей разрезанная луковица, а если не хочется потом избавляться от неприятного запаха, можно нанести на ткань стеклоочиститель и аккуратно обработать сумку, удаляя пыль и легкую грязь.