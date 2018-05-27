Знаменитая певица Юлианна Караулова попала под шквал критики. Ее обвинили в неуважении к исполнительнице Ольге Бузовой.

Знаменитая певица Юлианна Караулова попала под шквал критики. Ее обвинили в неуважении к исполнительнице Ольге Бузовой.Скандал в социальных сетях разгорелся из-за неловкой ситуации, которая произошла во время вручения премии RU.TV. Пользователи пишут, что Караулова вела себя крайне невоспитанно: она якобы перебивала Бузову, потешалась над ней и как будто бы выставила ее со сцены."Как бы себя Бузова не вела вы как ведущая не должны были себе позволять откровенно над ней стебаться. Очень разочарована в вас", – критикует певицу один из комментаторов. "Что за Хамство Караулова? На премии перебивала Бузову из тебя ведущая вообще никакая . И вы правильно сказала и Бузова правит миром. Она популярнее вас и вам завидно", – пишет другой.Многие принялись буквально унижать Караулову. Злопыхатели считают, что она просто завидует Бузовой. "Курица прям в этом платье да и вела себя как курица по отношению к Бузовой !!!!Образ твой соответсвует твоему поведению", – опустился до откровенных оскорблений участник беседы. "Завидовать Ольге Бузовой нужно молча, а не на глазах у людей. Надеюсь тебе сделает выговор Яна Рудковская. Ужас, это уже ненормально", – врезал ей второй.Примечательно, что сама Караулова не стала комментировать произошедшее. Бузова, похоже, решила не вмешиваться в скандал и оставила реплики пользователей без ответа.