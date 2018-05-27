Картина южнокорейского художника-абстракциониста Кима Ван Ки была продана на аукционе в Сеуле за рекордную сумму. Она стала одной из самых дорогих работ корейских авторов.

Картина южнокорейского художника-абстракциониста Кима Ван Ки была продана на аукционе в Сеуле за рекордную сумму. Она стала одной из самых дорогих работ корейских авторов.Полотно под названием "3-II-72 #220" ушло с молотка за 8,5 миллиарда вон (около 8 миллионов долларов). Имя покупателя не уточняется.Особенностью картины является уникальное цветовое решение мастера – почти весь холст покрыт множеством красных точек, сообщает RT со ссылкой на "Рёнхап".