Лучшие каскадеры мира устроили зажигательное представление в московском Парке Киноприключений Мастера Панина. Они показали трюки из фильма "Безумный Макс. Дорога ярости" и погрели зрителей огненным шоу.

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