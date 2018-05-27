На данный момент не каждый способен приобрести себе мощный и дорогой компьютер. Поэтому большинство геймеров до сих пор сидят на слабых машинах.

На данный момент не каждый способен приобрести себе мощный и дорогой компьютер. Поэтому большинство геймеров до сих пор сидят на слабых машинах. На таких компьютерах не получится поиграть во многие современные проекты. Одним из выходов являются подобранные специализированными сайтами ММОРПГ для слабых ПК. Разработчики онлайн РПГ хотят, чтобы как можно больше пользователей смогли опробовать их проект, поэтому практически у всех MMORPG низкие системные требования. Как раз таки о таких проектах сегодня вы и узнаете.

R2 Online

Южнокорейский проект, который был основан в 2008 году. Но он до сих пор имеет огромную популярность. На выбор геймеру дается 5 классов: маг, ассасин, рыцарь, рейнджер и призыватель. В R2 Online есть несколько видов сражений. Например, стандартные PvE, PvP, а также осады городов и сражения гильдий.

Данная ММОРПГ для слабого ноутбука или компьютера популярна по сей день благодаря своей атмосфере. После того как персонаж будет более менее прокачен, можно будет участвовать в масштабных сражениях, которые завораживают дух. На протяжении долгих лет в игру было внесено множество патчей. Поэтому игрок не встретит здесь бага или дисбаланса персонажей и оружия.

Blood and Soul

Данная клиентская MMORPG для слабого ПК отличилась проработкой мелких и важных деталей. За время своего существования игра добилась довольно высоких результатов.

В Blood and Soul присутствуют хорошо прописанные квесты, которые будут интересны геймерам. Они делятся на несколько подтипов: стандартные, групповые и привилегированные. Последние отличаются тем, что их можно выполнить ограниченной количество раз.

В системе классов также есть особенная черта. После того как геймер достигнет определенный уровень ему дается возможность добавить к своей специализации еще дополнительную.

Игроку дается выбор ремесленных специальностей. Он может заниматься кузнечным делом или переработкой ресурсов. Ремесло помогает заметно разнообразить геймплей.

Royal Quest

Во вселенной Royal Quest технология и магия находятся в близкой связи. Мир игры пестрит красками, он также имеет свои неповторимые особенности.

На начальном этапе геймеру дается огромное количество квестов. Поэтому сдача заданий часто является проблематичной, так как они разбросаны по большой территории. Сюжет Royal Quest в свою очередь держит уверенную планку, поэтому за ним интересно следить.

В этой ММОРПГ продуманный геймплей и приятный мир, который интересно исследовать. Благодаря таким особенностям игра притягивает к себе огромное количество новых людей.