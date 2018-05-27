Центральная северокорейская газета опровергла информацию американских телеканалов о том, что КНДР согласна избавиться от ядерного оружия в обмен на экономическую поддержку от США.

Центральная северокорейская газета опровергла информацию американских телеканалов о том, что КНДР согласна избавиться от ядерного оружия в обмен на экономическую поддержку от США. "Нодон синмун" назвала американских журналистов "наглыми" и "распространяющими чушь"."Что касается "экономической помощи", КНДР никогда ее не искала", — сказано в сообщении "Нодон синмун".Авторы статьи уверены, что ставка США на санкции и силовое давление в отношении КНДР провалились. У американцев не осталось другого выбора, пишет газета, кроме как сесть за стол переговоров."Разительные изменения в отношениях между США и КНДР произошли исключительно благодаря усилиям КНДР по достижению мира и стабильности на Корейском полуострове и в мире", — пишет "Нодон синмун".На четвертом межкорейском саммите в субботу лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил стремление к полной денуклеаризации Корейского полуострова. Ранее президент США Дональд Трамп отменил саммит в Сингапуре 12 июня из-за последних "враждебных" заявлений Пхеньяна, сообщает РИА Новости. Позднее Трамп заявил, что подготовка к саммиту продолжается.