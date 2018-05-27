Два корабля Военно-морских сил США: эсминец USS Higgins и крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Antietam – провели маневры в 12 морских милях от спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море. Корабли маневрировали около островов Трайтон, Линкольн, Три и Вуди.

Два корабля Военно-морских сил США: эсминец USS Higgins и крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Antietam – провели маневры в 12 морских милях от спорных Парасельских островов (острова Сиша) в Южно-Китайском море. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию американских чиновников, корабли маневрировали около островов Трайтон, Линкольн, Три и Вуди.У Китая, с одной стороны, и Японии, Вьетнама и Филиппин, с другой, есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. В КНР считают, что Филиппины и Вьетнам при поддержке США добиваются эскалации напряженности в регионе, Вашингтон же заявляет, что Пекин расширяет свои территориальные воды за счет создания искусственных островов и превращения их в военные объекты. Китай обвинения США отвергает.Американские военные корабли неоднократно входили в спорные воды, КНР всякий раз выражает протест по этому поводу и выдвигает свои военные корабли и истребители навстречу.