Недвижимость в северной Италии уже много лет привлекает покупателей со всего мира. Инвесторам импонирует приятный климат с мягкой сезонностью, сочетающийся с хорошими перспективами экономического роста.

Трудно найти страну в Западной Европе, которая вызывала бы у россиян такое количество положительных эмоций, как Италия. Жуковский и Гоголь, Батюшков и Достоевский, Блок и Бунин – в творчестве каждого из этих классиков можно найти воспоминания об этой прекрасной стране."Кто в Италии не бывал, тот еще не жил", - сказал когда-то Антон Чехов. Если вы разделяете точку зрения классика, а заодно ищите, куда можно инвестировать доход от продажи московской двушки, то квартира в Италии будет, возможно, и не самой выгодной, но точно приятной инвестицией.СЕВЕР И ЮГИталия кажется одной из самых понятных европейских стран. О ней часто говорят в новостях, об итальянцах сложено множество стереотипов, а историю Римской Империи и торговых городов-республик, подаривших миру Эпоху Возрождения, каждый изучил еще в школе. За этой внешне простой картинкой скрывается несколько деталей, которые стоит учесть туристу и, тем более, покупателю местной недвижимости.Например, Италия изнутри является достаточно разрозненным государством, и граждане страны не слишком любят, когда их обобщенно называют "итальянцами". Для федерального правительства такой менталитет, кстати, является большой проблемой. Многие южные регионы не спешат кооперироваться с соседями, предпочитая вести дела "по-семейному", что ограничивает экономический рост∎Северные регионы – наследники венецианских и генуэзских купцов – наоборот являются экономическими локомотивами. Именно в городах северной Италии, расположены офисы ведущих компаний страны. Например, принимавший несколько лет назад зимнюю Олимпиаду Турин – родина автомобильного гиганта FIAT и банковской группы Intesa Sanpaolo, в Милане были основаны модные дома Giorgio Armani и Prada, а также финансовая группа UniCredit, в Модене – производитель люксовых спортивных автомобилей Ferrari, в Болонье – Lamborghini∎Неудивительно, что северная Италия считается наиболее привлекательной локацией для покупки недвижимости. Именно о ней и стоит поговорить подробнее.ОБНОВИТЬ РЕКОРДСеверная Италия, пожалуй, одна из лучших локаций для покупки недвижимости во всем мире. Во-первых, это практически самый центр Европы. Благодаря выгодному географическому положению из этой локации буквально за несколько часов можно добраться до Швейцарии, Франции, Австрии или Германии.Во-вторых, в регионе множество городов с ярким историческим наследством. Милан, Флоренция, Венеция, Болонья ежегодно привлекают миллионы туристов, которые лично хотят попробовать легендарную пиццу и пасту, а заодно увидеть шедевры Эпохи Возрождения.В-третьих, города Северной Италии – это еще и динамично развивающиеся экономики. Западная Легурия, Таскана, Ломбардия – эти области являются мировыми центрами моды, которые ежегодно продают по всему миру дизайнерские аксессуары, одежду и прочие товары роскоши на миллиарды долларов. Результат налицо: если на протяжении последних пяти лет темпы роста итальянского ВВП не превышали 1,5%, то недвижимость в Милане, Вероне или Болонье уже несколько лет подряд стабильно дорожает на 3-4% в год.При этом, стоимость квадратного метра до сих пор ниже пиковых уровней 2008 г., отмечает консультант департамента зарубежной недвижимости Knight Frank Анна Андреева."Сейчас стоимость жилой недвижимости остаётся ниже докризисного уровня и можно ожидать, что в ближайшее время этот потенциал будет реализован. А учитывая растущие экономические показатели региона, вероятно, что цены смогут достигнуть нового максимума", - допускает эксперт.Еще один катализатор для цен – высокий интерес к этой локации со стороны зарубежных покупателей. Чаще всего местной недвижимостью интересуются клиенты из Великобритании, США и скандинавских стран. Впрочем, значительную часть сделок приходится и на инвесторов из России, которые чаще всего приобретают недвижимость на зерах Комо и Гарда. Российских покупателей даже не смущает тот факт, что покупка местной недвижимости не дает права претендовать на вид на жительство или возможности получить гражданство по льготной процедуре. Около половины российских покупателей приобретает жилье для собственного проживания, вторая половина – в инвестиционных целях и для сдачи в аренду.Клиенты, желающие заработать на сдаче жилья в аренду, часто целенаправленно ищут доходные дома, указывает Анна Андреева из Knight Frank. Так можно приобрести сразу несколько апартаментов в одном здании и заключить договор на их обслуживание с местной управляющей компанией. При эффективном менеджменте, такая инвестиция может в среднем приносить 7-8% дохода в валюте ежегодно.Апартаменты в популярных у туристов городах, как Флоренция или Милан, при ориентации на краткосрочную аренду могут действительно могут приносить повышенную доходность, соглашается генеральный директор агентства Distant Property Наталья Завалишина."При условии входа в проект на инвестиционной стадии, арендная доходность такого вложения может достигать 12%. Но в Италии достаточно высокие налоги, в случае использования объекта недвижимости в коммерческих целях. В зависимости от региона, объекта и ряда других факторов это может быть от 25 до 45%", - уточняет она.ЧТО КУПИТЬ С БЮДЖЕТОМ МОСКОВСКОЙ ДВУШКИ?Поскольку Северная Италия – это самый востребованный регион для покупки недвижимости, найти интересный вариант с бюджетом московской двушки – 10 млн рублей или примерно 140 тыс. евро – будет сложно."Италия достаточно дорогое и востребованное направление у покупателей из множества стран, - рассуждает Наталья Завалишина из Distant Property. - Для покупки неплохих апартаментов на севере страны у одного из озер или на берегу Средиземного моря, бюджет должен быть не ниже 300-500 000 евро. В Тоскане, возможно, немного меньше, но редко можно найти хороший ликвидный объект ниже 250-300 000 евро".Впрочем, при желании можно найти несколько бюджетных предложений. Например, на местном сайте Property-italy.immobiliare.it можно найти объявления о продаже небольших апартаментов площадью 60 кв м в восточной части города. Такое жилье со спальней, гостиной и кухней можно приобрести за 138 тыс. евро.Всего с бюджетом московской двушки в Милане удалось найти несколько десятков предложений, и все они расположены в значительном отдалении от центра города. Однако если увеличить бюджет до 200 тыс. евро, то можно будет выбирать уже более чем из 28 тыс. вариантов.Схожая картина в Вероне, где с бюджетом в 140 тыс. евро доступно порядка 150-200 вариантов с не слишком удобным расположением. Например, в пригороде города – в поселке Веронелла – за 100 тыс. евро можно купить просторный дом площадью 120 кв м с четырьмя комнатами.