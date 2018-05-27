Лидер Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду, в пятый раз выигравший Лигу чемпионов, пообещал сделать важное заявление. Возможно, 32-летний футболист расскажет о своих планах на будущее.

Лидер "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, в пятый раз выигравший Лигу чемпионов, пообещал сделать важное заявление. Возможно, 32-летний футболист расскажет о своих планах на будущее."Мне было очень приятно пребывать в "Реале". Будущее любого футболиста не столь важно, главное то, что мы выиграли трофей. Я отдохну, затем отправлюсь в расположение сборной, а через пару недель сделаю важное заявление", — пообещал Криштиану Роналду ВВС.В Испании слова Роналду истолковали, как возможность скорого ухода. Но главный тренер "Реала" Зинедин Зидан считает, что португалец продолжит играть в Мадриде. Менее ясная ситуация сложилась вокруг героя финала Лиги чемпионов Гарета Бэйла, забившего два мяча в ворота "Ливерпуля". Роналду должен остаться в "Реале". Нет слов, чтобы описать все, что он сделал для клуба. Думаю, в течение ближайших дней появятся разные слова о его будущем. Ситуация Бэйла сложнее. Некоторые игроки думают, что заслуживают большего игрового времени. Но я как тренер должен выполнять свои обязанности и решать, кого выпускать на поле. Интересы команды важнее всего", — цитирует Зидана "Спорт-Экспресс".