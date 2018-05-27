Нападающий мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду предложил присвоить Лиге чемпионов свое имя. Португалец в пятый раз выиграл главный клубный турнир, что является рекордом.

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду предложил присвоить Лиге чемпионов свое имя. Португалец в пятый раз выиграл главный клубный турнир, что является рекордом."УЕФА стоило бы поменять название турнира на CR7 Лига чемпионов. Это было бы справедливо. Ведь я чаще других побеждал в турнире и забил больше всех", — заявил Криштиану Роналду. Накануне "Реал" в третий раз подряд выиграл клубный чемпионат Европы, обыграв в финале английский "Ливерпуль" с результатом 3:1.Криштиану Роналду в пятый раз выиграл Лигу чемпионов. Четыре победы одержаны с "Реалом", еще одна – в составе "Манчестер Юнайтед". Португалец забил 120 мячей и является лучшим бомбардиром в истории турнира.