Газета The Sunday Telegraph сообщила читателям о финансировании правительством Великобритании выборов в Европарламент после Brexit.

Газета The Sunday Telegraph сообщила читателям о финансировании правительством Великобритании выборов в Европарламент после Brexit. На эту цель Избирательная комиссия Соединенного Королевства получила 829 тысяч фунтов стерлингов.Выборы в Европейский парламент пройдут в 2019 году между 23 и 26 мая, пишет ТАСС. К этому времени Великобритания должна уже покинуть ЕС — формальный выход назначен на 29 марта.Эксперты высказали предположение, что британские власти готовят тайный план по сохранению членства страны в европейском сообществе.Сама комиссия объяснила получение денег необходимостью "предоставлять консультации и рекомендации политическим партиям и кандидатам".Британские евроскептики придерживаются мнения, что комиссия в основном представлена сторонниками сохранения членства страны в ЕС.