Защитник Реала Даниэль Карбахаль не сможет помочь сборной Испании на чемпионате мира. Тренер испанцев Юлен Лопетеги будет вынужден провести замену в составе. Скорее всего, вместо Карбахаля в Россию отправится футболист Бетиса Марк Бартра.

Защитник "Реала" Даниэль Карбахаль не сможет помочь сборной Испании на чемпионате мира. Тренер испанцев Юлен Лопетеги будет вынужден провести замену в составе. Скорее всего, вместо Карбахаля в Россию отправится футболист "Бетиса" Марк Бартра.После травмы Карбахаля в составе испанцев остался только один правый защитник Альваро Одриосола. Однако опыт игры на фланге есть и у Сесара Аспиликуэты. Поэтому Лопетеги, скорее всего, привлечет в команду центрального защитника "Бетиса" Бартру, а Аспиликуэта сместится на правый фланг.В число кандидатов в сборную входит также правый защитник "Барселоны" Серхио Роберто. Но по информации "Спорт-Экспресс", Лопетеги не собирается вызывать его в сборную.