Для молодых сотрудников руководство УВД по ЮВАО совместно с Женским советом Управления организовало посещение Музея истории органов внутренних дел г. Москвы...

Для молодых сотрудников полиции УВД по ЮВАО была организована экскурсия на постоянно действующую экспозицию в Музей истории органов внутренних дел г. Москвы.Для двадцати молодых сотрудников различных служб и подразделений руководство УВД по ЮВАО совместно с Женским советом Управления организовало посещение постоянно действующей экспозиции Музея истории органов внутренних дел г. Москвы, расположенного на Сретенке.Сотрудник Музея рассказала молодым людям об основных этапах становления полиции с царских времен и до настоящего времени, о наиболее значимых личностях и событиях в истории российской полиции. Экскурсанты могли увидеть ценные экспонаты – образцы формы полицейского вековой давности, исторические документы и печатные издания, атрибутику полицейского разных времен и, конечно, оружие, которым вооружались сотрудники правоохранительных органов. Некоторые предметы гости могли подержать в руках и сделать памятное фото.Особое внимание экскурсовод обратила на экспозицию, посвященную сотрудникам органов внутренних дел, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Среди экспонатов молодые сотрудники могли увидеть боевые награды, знаки и личное оружие милиционеров-участников войны, а также множество фотографий тех трагичных событий.По словам представителя Женсовета УВД по ЮВАО майора внутренней службы Ирины Зайцевой, экскурсия вызвала большой интерес у молодых сотрудников. На все их вопросы подробно ответили работники музея.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18