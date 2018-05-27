Нападающий ЦСКА и сборной Нигерии Ахмед Муса провел уникальную благотворительную акцию у себя родине. Благодаря футболисту сразу сорок заключенных обрели свободу.

Нападающий ЦСКА и сборной Нигерии Ахмед Муса провел уникальную благотворительную акцию у себя родине. Благодаря футболисту сразу сорок заключенных обрели свободу.Муса помог беднякам, оказавшимся за решеткой за неуплату долгов. Ахмед погасил их долги, и сорок человек были выпущены на свободу. Кроме того, футболист помог бывшим узникам деньгами и продуктами.Совершив благородное дело, Ахмед Муса отправился в расположение сборной Нигерии для подготовки к чемпионату мира. На первом этапе нигерийцы выступят в группе D и сыграют с командами Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт-Петербург).