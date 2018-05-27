Армия обороны Израиля и силы безопасности функционируют круглосуточно, чтобы не допустить нападений на еврейское государство из сектора Газа, заявил премьер-министр Израиля государства Биньямин Нетаньяху. Он также сообщил, что Израиль ведет работу по недопущению появления ядерного оружия у Ирана.

Армия обороны Израиля и силы безопасности функционируют круглосуточно, чтобы не допустить нападений на еврейское государство из сектора Газа, заявил премьер-министр Израиля государства Биньямин Нетаньяху.Выступая на еженедельном заседании правительства страны в воскресенье, Нетаньяху подчеркнул, что главная цель военнослужащих и представителей спецслужб – "защищать Израиль, защищать граждан Израиля и границы Израиля", передает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьера.Глава правительства рассказал, что накануне вечером ВВС Израиля атаковали "террористические мишени, расположенные глубоко внутри сектора", а в воскресенье израильские силы обезвредили взрывное устройство у забора безопасности и" снова предприняли меры против целей ХАМАС".Нетаньяху, кроме того, заявил на заседании кабинета министров, что Израиль ведет работу по недопущению появления ядерного оружия у Ирана. Он рассказал, что накануне имел беседу с госсекретарем США Майклом Помпео и "поблагодарил его за четкую позицию администрации США в отношении ядерного соглашения с Ираном и иранской агрессии в регионе".После выхода США из ядерной сделки с Ираном, о чем президент Дональд Трамп объявил 8 мая, глава госдепа 21 мая выдвинул 12 условий заключения с Ираном нового соглашения. Так, по словам Помпео, оно должно гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия и что он откажется "от злонамеренного поведения", чего не могло обеспечить предыдущее соглашение.