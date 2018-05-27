В индийском штате Керала (расположен на юге страны) зарегистрировано несколько новых случаев заражения смертельно опасным вирусом Нипах, от которого уже погибли в общей сложности 14 человек.

В индийском штате Керала (расположен на юге страны) зарегистрировано несколько новых случаев заражения смертельно опасным вирусом Нипах, от которого уже погибли в общей сложности 14 человек.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на индийскую прессу, 11 человек из числа погибших жили в городе Кожикод, остальные трое — в городе Малаппурам (они находятся примерно в 50 километрах друг от друга). Еще 26 человек находятся сейчас под наблюдением врачей.Между тем представитель Минздрава Индии Прити Судан заявила в минувший четверг, 24 мая, что специалистам удалось остановить распространение вируса в Керале. На тот момент официально была подтверждена гибель 11 человек, среди которых была медсестра, которая ухаживала за зараженными.По информации Всемирной организации здравоохранения, впервые вирус Нипах был выявлен во время вспышки болезни в 1998 году в населенном пункте Кампунг Сунгай Нипах в Малайзии. В 2004 году было зарегистрировано массовое заражение этим вирусом в Бангладеш. На сегодняшний день какой-либо вакцины против вируса Нипах не существует. Примерно 70 процентов зараженных людей умирают.