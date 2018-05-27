В Киеве группа молодчиков устроила погром на рынке у станции метро Лесная. Поводом стал инцидент, который произошел накануне: один из торговцев жестоко избил военного пенсионера.

В Киеве группа молодчиков устроила погром на рынке у станции метро "Лесная". Поводом стал инцидент, который произошел накануне: один из торговцев жестоко избил военного пенсионера.В воскресенье на рынок прибыла группа молодых людей, которые начали громить киоски. Прибывшие полицейские применили газ, в ответ в них полетели камни. Все обстоятельства происшествия изучаются. Кто стоит за погромом, пока точно неизвестно, передает "Россия 24".