Известно, что во времена СССР на его территории любые религиозные организации находились фактически под запретом. Еще строже советские правоохранители следили за тем, чтобы граждане не были вовлечены в секты. Однако, как известно, запретный плод сладок, и некоторые жители страны Советов сбивались в группы с едиными религиозными взглядами. Иногда нормы и правила, которые были положены в основу сект, приводили в ужас тех, кто с ними сталкивался.

Известно, что во времена СССР на его территории любые религиозные организации находились фактически под запретом. Еще строже советские правоохранители следили за тем, чтобы граждане не были вовлечены в секты. Однако, как известно, запретный плод сладок, и некоторые жители страны Советов сбивались в группы с едиными религиозными взглядами. Иногда нормы и правила, которые были положены в основу сект, приводили в ужас тех, кто с ними сталкивался.Несмотря на яростную борьбу с сектами, когда оперативники сажалиих духовных лидеров и вербовали членов религиозных групп, они возникали вразных уголках Советского Союза. Это были и новые объединения, и возрожденные старые.К группе последних относилась и секта скопцов, история которой началась вцарской России XVIII века. "Белые голуби" или "агнцы божьи",как называли сами себя ее участники, собрались вместе благодаря усилиям беглогокрестьянина Кондратия Селиванова.Он придумал свою религию, в основу которой положил двапонятия "искупитель" и "оскопитель". В вероучении говорилось о том, что спасениедуши возможно только после процесса оскопления, кастрации. Таким ритуальнымдействием, утверждал он, человеку удается побороть плоть.Примечательно, что среди сектантов было довольно многоженщин. Им, согласно учению Селиванова, при посвящении в скопцы полагалосьудалять наружные половые органы, иссекать грудь и отрезать соски. Главнойсреди всех сектанток была кормщица, которая помогала духовному лидеру и скромновеличалась Богородицей. Себя же крестьянин Кондратий величал Сыном Божьим.При проведении хирургических манипуляций использовалисьварварские методы. Нередко жертв экзекуций также прижигали раскаленнымипрутьями. Зачастую люди гибли в ходе обряда посвящения. Но это не снижало потокновых адептов. В конце XVIII века под флагами новоявленного миссиисобралась приличная группа людей, которые уверовали в его учение.Информация о набирающей популярность секте быстро распространяласьпо городам и весям. Дошла она и до самых верхов. Государевым служащим удалосьотловить наставника скопцов, после чего его арестовали и сослалив монастырь, где он и находился до конца своих дней. Однако созданнаяим религия не умерла вместе с ним, просуществовав до 1930-х годов.Именно тогда в Ленинграде были осуждены, как считалось,последние 15 сектантов. Их лидером был некто Ломоносов, который получил поприговору суда 10 лет строгой изоляции с конфискацией имуществаи высылкой в Сибирь на пять лет. Остальные члены группы получилиот четырех до восьми лет. Кроме того, всех их высылали запределы Ленинградской области.В советской прессе про тот процесс писали, что судятсектантов не за то, что они поклоняются кому-то или чему-то, а за нанесениетяжких телесных повреждений новообращенным членам группы. При этом, по даннымСМИ, многие члены религиозного объединения были весьма состоятельными вфинансовом плане людьми. При обысках у "белых голубей" изымалось большоеколичество изделий из драгоценных металлов и камней, а также крупные суммыденег.После разгрома секты о ней и ее последователях несколько десятковлет не было ничего слышно. Вновь скопцы напомнили о себе в 1967 году.Тогда в городе Старица Калининской области развернулась настоящаядетективная история. Ее жуткие подробности стали известны не так давно, потомучто по распоряжению властей и правоохранительных органов на всю информациюо произошедшем был наложен гриф "секретно".В один зимний день 1967 года скорая помощьслучайно подобрала на дороге мужчину, истекавшего кровью. По приезду в больницуврачи установили, что раненый был оскоплен – у него были полностью отрезаныполовые органы. Оперативники не успели его опросить, несчастный умер от большойкровопотери. Единственное, что удалось установить – это был житель городаСтарица Евгений Сташук.Первоначально милиционеры отрабатывали чисто бытовую версию– расправа на почве мести или ревности.Однако зацепок было крайне мало, не добавил определенности и обыск в домепогибшего. Единственной примечательной деталью интерьера был большой листбумаги с буквой "С", стилизованной под серп, который висел над изголовьемкровати Сташука.В совершении преступления изначально стали подозреватьмужчину, который был новым мужем экс-супруги Сташука. В подтверждение этойверсии у Николая Алексеевнина был обнаружен нож с запекшейся кровью.Ее группа совпадала с группой крови убитого. Правда, и у подозреваемогоона была такой же. Следствию удалось получить от задержанного чистосердечноепризнание, и после суда Алексеевнин отправился за решетку за преступление,которого он не совершал.Вскоре же в том же городке был обнаружен изъеденный собакамитруп местного жителя Владимира Иванова. Как и у первой жертвы, у него былиотрезаны половые органы, и, как установила экспертиза, сделано это было задолгодо его смерти. А умер гражданин Иванов по банальной причине – напился и замерз.Может быть, это дело так и никогда не было бы должнымобразом расследовано, если бы не милиционер, который ухаживал за сестройИванова. По стечению обстоятельств она же была соседкой Сташука, чье тело былообнаружено первым. Сотрудник правоохранительных органов решил самостоятельнозаняться изучением обстоятельств произошедшего. В результате он обнаружил известковыепещеры под Старицей, в которых скопцы совершали свои страшные ритуалы.В пещерах было решено устроить засаду. И в один из вечероврыба клюнула. Во время одного из ритуалов удалось задержать местного краеведа,остальные смогли убежать. Для того, чтобы вычислить сектантов, в городке была проведенавнеочередная диспансеризация. После работы с ними оперативников, выяснилось,что главарем объединения является безработный Сергей Савченко.39-тилетний местный житель был хорошо известенправоохранительным органам – он дважды отсидел в тюрьме. Еще один его криминальный"подвиг" остался вне поля зрения милиции. Однажды Савченко надругалсянад малолетним ребенком. Однако его родители не стали заявлять вправоохранительные органы об этом происшествии. Отец, имевший за плечами четыресудимости, сам наказал злоумышленника, отрезав ему мужское достоинство.Оскопленный Савченко как-то прочитал о секте скопцови решил ее возродить в отдельно взятом городе. За несколько летон привлек в свое объединение более десятка человек. Именно духовный лидер придумалсимволику секты – стилизованную под серп букву "С".После сбора доказательств, которых удалось обнаружитьнемало, над скопцами, которые были причастны к двум убийствам единомышленников имногочисленным истязаниям, состоялся суд. Дело сектантов рассматривалось в атмосфере строжайшей тайны.Процесс проходил на территории одной из воинскихчастей, вход в которую был ограничен. Как и следовало ожидать, лидера сектыи ближайших двоих подручных приговорили к смертной казни. Остальнымсуд назначил от 8 до 12 лет заключения.