Свой 315-й день рождения Санкт-Петербург ознаменовал национальным рекордом одновременной игры на ударных инструментах. По данным организаторов, на Невском проспекте одновременно прозвучали более 800 барабанов, и это занесено в Книгу рекордов России. Как отметили зрители, получилось очень шумно, но весело.

Свой 315-й день рождения Санкт-Петербург ознаменовал национальным рекордом одновременной игры на ударных инструментах. По данным организаторов, на Невском проспекте одновременно прозвучали более 800 барабанов, и это занесено в Книгу рекордов России. Как отметили зрители, получилось очень шумно, но весело.После этого более 300 человек в цветных кепках выстроились в хештег "СПБ" у Гостиного двора и устроили танцевальный флешмоб, передает ТАСС. В традиционной торжественной церемонии возложения цветов к памятнику основателю города — императору Петру Первому — участвовали, в частности, председатель Совета Федерации, почетный гражданин Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, губернатор северной столицы Георгий Полтавченко, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.В завершение по Адмиралтейской набережной прошла торжественным маршем рота почетного караула, а по Неве прошел в сторону Дворцового моста ботик Петра Первого. Также более 500 представителей народов и этносов, проживающих в Северной столице, объединил Бал национальностей — его участники прошли в национальных костюмах по Невскому проспекту. На Стрелке Васильевского острова дали концерт для жителей и гостей города творческие коллективы национально-культурных объединений.Годовщине города посвятили свой Большой велопарад более 18 тысяч велосипедистов, маршрут прошел мимо достопримечательностей города и по недавно построенному мосту Бетанкура. Городские рестораны в своих меню отметили этот день специальными угощениями по 315 рублей. Как правило, это были чайно-кофейные сеты с особым десертом — конфетами "Ленинградские", эклерами, запеченными с медом и орехами, яблоками, печеньем или другими сладостями с изображением петербургских достопримечательностей. Некоторые заведения предлагали салаты — например, с сезонной ладожской корюшкой.День Санкт-Петербурга, основанного Петром Первым в 1703 году, ежегодно отмечают 27 мая. Торжества в этом году продолжались всю неделю, а завершатся они этим вечером праздничным фейерверком в акватории Невы. Его запустят с территории Петропавловской крепости.Определить языкАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийЗвуковая функция ограничена 200 символамиНастройки : История : Обратная связь : DonateЗакрыть