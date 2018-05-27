Инцидент произошел ночью 26 мая в Красносулинском районе. По предварительным данным, 35-летняя женщина в нетрезвом виде переходила железную дорогу.

Женщина с ребенком погибли под колесами грузового поезда в Ростовской области. Еще один ребенок пострадал, заявили в транспортной полиции.Инцидент произошел ночью 26 мая в Красносулинском районе. По предварительным данным, 35-летняя женщина в нетрезвом виде переходила железную дорогу.Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что поезд сигналил ей, но женщина шагнула не в ту сторону, упала и погибла вместе с четырехлетним ребенком. Трехлетний ребенок остался без пальцев ноги, сейчас он находится в больнице, передает РИА Новости.