Житель Зеленограда сделал замечание компании мужчин, шумно выпивавших около подъезда жилого дома. После этого он спустился к дебоширам и был жестоко избит. Прибывшие полицейские были вынуждены произвести предупредительный выстрел, чтобы охладить пыл буянов.

Бытовой конфликт перерос в жестокую драку, остановить которую смогли только подоспевшие полицейские – очевидцы сняли на видео инцидент, произошедший вечером в минувшую субботу, 26 мая, в Зеленограде.По данным СМИ, местный житель сделал замечание компании людей, шумно выпивавших около подъезда жилого дома. В ответ "отдыхающие" предложили ему выйти и продолжить беседу лицом к лицу.После того, как мужчина спустился, завязалась драка – жильца, которому не понравилось поведение нетрезвых граждан, повалили на землю и принялись избивать, после чего стали прыгать на его голове.Свидетели происходившего вызвали полицию. Один из прибывших правоохранителей был вынужден произвести предупредительный выстрел, чтобы угомонить разошедшихся дебоширов.По предварительной информации, двое нападавших задержаны, еще трое их товарищей скрылись.Пострадавший был доставлен в больницу в бессознательном состоянии, характер и тяжесть полученных им травм пока не уточняется.