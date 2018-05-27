Сборная России по футболу продолжает подготовку к чемпионату мира на сборе Австрии. В воскресенье команда провела интенсивную тренировку, в которой приняли участие все игроки.

Сборная России по футболу продолжает подготовку к чемпионату мира на сборе Австрии. В воскресенье команда провела интенсивную тренировку, в которой приняли участие все игроки.Однако один футболист был вынужден завершить занятия досрочно. Полузащитник Александр Ерохин получил ушиб стопы и не смог продолжить тренировку в общей группе. Футболист ушел в тренажерный зал. Характер и тяжесть повреждения Ерохина будут установлены после обследования.Остальные футболисты продолжили подготовку. 30 мая сборная России проведет контрольный матч с австрийцами, а на следующий день вернется на родину. Команда будет тренироваться в Новогорске. На 5 июня запланирован контрольный матч со сборной Турции.