Посол России в Австралии Григорий Логвинов отверг причастность РФ к катастрофе Boeing-777 на Украине.

Посол России в Австралии Григорий Логвинов отверг причастность РФ к катастрофе Boeing-777 на Украине. Авиакомпания Malaysia Airlines выполняла рейс MH17 Амстердам-Куала-Лумпур, когда ее самолет был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.Посол Логвинов заявил, что Австралия и Нидерланды огульно обвинили Россию, поверив "расследованию", которое основано на данных из соцсетей и ряда международных неправительственных организаций. "Мы имеем дело с заранее спланированной провокацией", — заявил посол.Логвинов подтвердил желание России установить истину, чтобы виновные в гибели людей понесли наказание.