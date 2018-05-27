Водитель микроавтобуса уклонился от препятствия, после чего врезался во внедорожник, едва не переехавший дорожников, проводивших работы на Кольцовском тракте. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Автомобильный регистратор запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в субботу, 26 мая, на Кольцовском тракте в Екатеринбурге.Водитель микроавтобуса Mercedes заметил, что в полосе его движения проводятся дорожные работы. Он благополучно разминулся с препятствием, а затем врезался во внедорожник Toyota, от удара отскочивший в сторону рабочих и едва не наехавший на них.После этого микроавтобус въехал в бетонное разделительное ограждение, где и остановился.Транспортные средства, принявшие участие в ДТП, получили серьезные поверждения.Местные СМИ, со ссылкой на региональное УГИБДД РФ, сообщают, что сведений о пострадавших в результате аварии не поступало.