Скандально известный актер Алексей Панин стал гостем детского праздника: его дочь Анна закончила четвертый класс. Артист даже там сумел устроить неожиданную провокацию.

Скандально известный актер Алексей Панин стал гостем детского праздника: его дочь Анна закончила четвертый класс. Артист даже там сумел устроить неожиданную провокацию.Происходящие на утреннике Панин записывал на видео и выкладывал на своей странице в социальной сети Instagram в форматер Stories. Артист и его дочь разыграли небольшую сценку."А ты кто вообще такой?" – спросила девочка. Панин тут же придумал остроумный ответ. "Я папарацци, я внештатный сотрудник "Комсомольской правды", – заявил он.Затем они устроили провокацию. Артист спросил у дочери, голодает ли она, и та ответила утвердительно, несмотря на то, что в этот момент ела нечто похожее на пирожное.Отметим, что Панин часто веселит пользователей социальных сетей подобными выходками. Например, однажды он записал на видео, как его дочь везет тележку с несколькими бутылками пива. Тогда он попал под шквал критики.В другой раз Панин вместе с друзьями придумал историю для журналистов телеканала НТВ, в надежде заработать на гонорарах от ток-шоу. Знакомые артиста заявили, что он их ограбил и домогался собаку.