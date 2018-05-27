В ЗАЗ-968 влезли 17 украинцев. Таким образом, в Запорожье был побит рекорд по пассажировместимости этой машины.

В ЗАЗ-968 влезли 17 украинцев. Таким образом, в Запорожье был побит рекорд по пассажировместимости этой машины.Как рассказали участники эксперимента, дышать было нечем. Несмотря на неудобства, обошлось без пострадавших, передает РИА Новости. Водитель заявил, что смог бы даже поехать, если бы не нога одного из пассажиров.Стоит отметить, что в 2017-м в "Запорожце" поместились 14 человек, а годом ранее – 13.