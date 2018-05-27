Минобороны РФ сообщило в воскресенье о гибели четверых российских военнослужащих в Сирии.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье о гибели четверых российских военнослужащих в Сирии. При ночном нападении террористов в провинции Дейр эз-Зор на артиллерийскую батарею правительственных войск два военных советника были убиты сразу, а еще пять россиян ранены. Врачи в госпитале не смогли спасти двух раненых военнослужащих. Все россияне представлены к высоким правительственным наградам.В ходе боя были убиты 43 террориста. Сирийцам вместе с советниками удалось уничтожить шесть джипов с крупнокалиберным вооружением, пишет РИА Новости.В Забайкальском крае уже попрощались с погибшими в Сирии сержантом 1995 года рождения и старшим лейтенантом 1985 года рождения. Церемония прощания с ними прошла на сборном пункте под Читой."Проводить пришло более 200 человек — много военных, много гражданских. Сержант будет похоронен на центральном кладбище Читы, лейтенант — в Песчанке, пригороде Читы. По прозвучавшей на прощании информации, тела еще двух погибших в Сирии военных увезли в районы Забайкальского края", — рассказал один из присутствовавших на церемонии.