Служебные собаки продемонстрировали умение выполнять голосовые и жестовые команды. Также школьникам показали, как они обнаруживают взрывчатое вещество в сумке и в машине...

Ученики 2-х классов ГБОУ №2094 в рамках празднования 300-летия российской полиции посетили Центр кинологической службы УВД по ВАО, расположенный на территории Измайловского лесопарка.Началась экскурсия с рекомендаций по технике безопасности. Старший инспектор кинолог старший лейтенант полиции Анна Боголюбова рассказала ребятам о том, как следует себя вести у вольеров, а также о правилах общения со служебными собаками.После инструктажа кинологи провели показательное выступление своих четвероногих друзей. Служебные собаки продемонстрировали умение выполнять голосовые и жестовые команды. Также школьникам показали, как они обнаруживают взрывчатое вещество в сумке и в машине. Большое впечатление на детей оказало задержание условного преступника, пытающегося скрыться с места преступления. После выступления гостям Центра разрешили покормить питомцев и дать команды.Затем на вопросы гостей ответил младший инспектор-кинолог старший сержант полиции Игорь Семенов. Ребята интересовались, как проходит отбор будущих напарников кинологов, как долго несут службу собаки и как складывается их судьба после выхода на «пенсию». Также Игорь Семенов рассказал об особенностях содержания служебных собак.После интересной беседы сотрудники полиции и гости сделали общую памятную фотографию. Ребята поблагодарили сотрудников ЦКС УВД по ВАО за интересную экскурсию.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73