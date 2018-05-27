Лидер сборной Египта Мохаммед Салах пропустит стартовый матч чемпионата мира со сборной Уругвая. Но у нападающего египтян остается шанс выйти на поле против российской команды.

Лидер сборной Египта Мохаммед Салах пропустит стартовый матч чемпионата мира со сборной Уругвая. Но у нападающего египтян остается шанс выйти на поле против российской команды.Мохаммед Салах, получивший травму плеча в финале Лиги чемпионов, прошел предварительное медицинское обследование. На основании осмотра представители сборной Египта сделали вывод, что участие Мохаммеда в игре первого тура группового этапа чемпионата мира с командой Уругвая исключено. Но у лидера египтян остаются шансы сыграть со сборными России и Саудовской Аравии.Сборная Египта выступит на первом этапе в группе А. Ее соперниками станут команды Уругвая (15 июня Екатеринбург), России (19 июня Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня Волгоград).