Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров поделился с поклонниками необычным видео. Пользователи гадают, что же имел в виду артист.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров поделился с поклонниками необычным видео. Пользователи гадают, что же имел в виду артист.Известный певец и его жена Матильда фактически пропали из поля зрения журналистов спустя два дня после заявления о разводе. Артист вот уже сутки не делал новые публикации в социальной сети Instagram, чем заставил переживать своих поклонников.Музыкант прервал молчание, выложив в интернет видео в формате Stories. В кадр попало нечто похожее на модель космического спутника. При этом сам Шнуров во время записи ролика не говорит ни слова.Пользователи социальных сетей были заинтригованы необычным видео. Остается только гадать, какую мысль хотел донести артист этим роликом.Напомним, что лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров объявил о разрыве со своей женой Матильдой 25 мая. Как писали Dni.Ru, он рассказал об этом на своей странице в социальной сети Instagram.Позже ситуацию прокомментировала и жена артиста. "Не обижайте Шнурова, он хоть и великий, но нежный и ранимый", – обратилась она к тем, кто решил поддержать ее в трудную минуту.