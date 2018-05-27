Обстановка в мире продолжает накаляться. Вспыхнувшие с новой силой бои в Донбассе, крайне напряженная ситуация в юго-западной Сирии – все это грозит новой эскалацией в отношениях России и США. Вашингтон то и дело выступает с фактически ультимативными заявлениями в адрес Москвы, требуя пересмотреть ее внешнюю политику. Шансы на потепление взаимоотношений между двумя странами с приходом в Белый дом Дональда Трампа стремительно тают. Американский лидер вновь поднял руку, замахиваясь на новый удар по России и ее президенту Владимиру Путину. Будет ли он нанесен, станет понятно уже в ближайшее время.
Обстановка в мире продолжает накаляться. Вспыхнувшие с новой силой бои в Донбассе, крайне напряженная ситуация в юго-западной Сирии – все это грозит новой эскалацией в отношениях России и США. Вашингтон то и дело выступает с фактически ультимативными заявлениями в адрес Москвы, требуя пересмотреть ее внешнюю политику. Шансы на потепление взаимоотношений между двумя странами с приходом в Белый дом Дональда Трампа стремительно тают. Американский лидер вновь поднял руку, замахиваясь на новый удар по России и ее президенту Владимиру Путину. Будет ли он нанесен, станет понятно уже в ближайшее время.
Последние пару недель сообщения с Донбасса вновь
приобрели характер полноценных военных сводок. Обстрелы, атаки, занятие
населенных пунктов – все это свидетельствует об очередном серьезном военном
кризисе в регионе, а значит, о полной пробуксовке пресловутых минских
соглашений. После победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2016
года многие эксперты лелеяли надежды на скорую двухстороннюю
"оттепель" и окончание конфликта на Украине с более-менее выгодными
для России результатами. Очередной виток бойни, в которой продолжают гибнуть
люди и уничтожаться инфраструктура, красноречиво говорит – кто-то явно поспешил
обрадоваться приходу в Белый дом эксцентричного республиканца.
Конфликт в Донбассе с самого своего начала вышел за рамки
внутриукраинских противоречий и стал главной линией разлома в отношениях между
Россией и США. Администрация экс-президента Барака Обамы безоговорочно
поддерживала нынешнее украинское руководство. Небольшая заминка произошла в
период смены власти в Белом доме. Некоторые всерьез предсказывали, что дни
лидера Незалежной Петра Порошенко сочтены: мол, новый американский лидер пересмотрит свое отношение к Киеву и перестанет оказывать ему поддержку на
прежнем уровне.
С высоты полутора лет пребывания Трампа во главе
государства можно с уверенностью говорить, что те, кто оперировал подобными
оценками, серьезно просчитались. Ну, или, как минимум, провели не совсем точный
анализ ситуации. Наглядным маркером, позволяющим судить о приверженности
администрации республиканца курса на эскалацию с Россией, служит поставка
Украине ракетных противотанковых комплексов "Джавелин". О том, что
они уже в Незалежной, местные СМИ сообщили в конце апреля.
Вскоре после этого и начался очередной виток
военного противостояния. Главной ареной боестолкновений стал район Горловки,
которая расположена к северу-востоку от Донецка. Украинские средства массовой
информации со ссылкой на высокопоставленный источник в вооруженных силах страны
сообщили, что армия намеревается занять господствующие над городом высоты и
закрепиться на них, что сделает оборону населенного пункта бессмысленной.
Для этого украинские войска серьезно нарастили
резервы на направлении удара и в первой половине мая начали пробовать на зуб
оборону подразделений самопровозглашенной Донецкой республики. Главная
цель ВСУ – занять город и создать плацдарм для атаки Дебальцево и Енакиево. В
случае успеха положение Донецка резко осложнится. Дальнейшие удары украинских
сил от Горловки на юго-восток по направлению к Шахтерску, поддержанные атакой с западного направления по линии
Докучаевск – Старобешево – Амвросиевка способны привести к полному окружению
столицы Донецкой республики, уничтожению оказавшихся в котле вооруженных сил ДНР
и захвату города, который на протяжении четырех лет являлся одним из символов
сопротивления народа Донбасса украинской агрессии.
Действия Киева находят полную поддержку у
Вашингтона. Спецпредставитель Трампа по Украине Курт Волкер на днях снова
возложил ответственность на происходящее на Москву. "Россия должна принять
основополагающее решение, чтобы установить мир на востоке Украины. Забрать свои
войска и позволить, чтобы миротворческая сила с мандатом ООН заменила их",
– заявил он. При этом всем известно, что наших вооруженных сил в Донбассе нет,
что подтвердил в июле прошлого года Международный суд ООН, отклонив иск
украинской стороны о признании России агрессором.
Но американскому лидеру все нипочем. Тактика лихих
"ковбойских наскоков", которую он исповедует (вспомним кризис вокруг
КНДР в апреле прошлого года), рассчитана на запугивание оппонента и дальнейшее
принятие им выдвигаемых Белым домом условий. К тому же через несколько недель
стартует чемпионат мира по футболу. России в таких условиях вооруженный
конфликт абсолютно не нужен, поэтому Трамп явно надеется попробовать надавить
на Путина в столь "деликатный" момент.
А чтобы атака была эффективнее, к Украине следует
добавить Сирию. Ситуация там развивается для Москвы в целом благоприятно. Армия
арабской республики при помощи наших военных советников и воздушно-космических сил зачистила существовавшие на протяжении многих лет террористические анклавы вокруг
Дамаска – Ярмук и Восточную Гуту, а также принудила к сдаче так называемый
Растанский котел, который блокировал одну из основных транспортных магистралей страны.
Теперь на очереди один из последних опорных пунктов
боевиков – юго-западная провинция Даръа. Сирийская армия уже начала перебрасывать туда высвободившиеся после штурма Ярмука части, включая элитное подразделение "Сила тигра". Военные уже сбросили боевикам листовки с призывом сложить
оружия. Но навстречу террористы идти не хотят.
И понятно почему. На днях представитель Госдепа США
Хезер Науэрт заявила, что США примут "решительные действия" в ответ
на активность сирийских военных и поддерживающих их российских советников в
провинции Даръа. Параллельно в этой провинции идет накопление сил боевиков так называемой Сирийской свободной армии, которых Соединенными Штатами снабжают оружием и боеприпасами через свои каналы в соседней Иордании.
В случае попытки зачистить этот
террористический клоповник боевики могут предпринять масштабную атаку на
правительственную армию. На этом фоне весьма любопытны прошедшая в СМИ в апреле
этого года информация, в соответствии с которой поддерживаемая США так
называемая "умеренная оппозиция" планирует создать некое
"автономное государство" на юго-западе Сирии.
Таким образом, отношения между Россией и США вновь
выходят на опасное пике. Апрельский кризис, последовавший после провокации с
использованием химоружия в Восточной Гуте, был с большим трудом, но все же
преодолен. Теперь американский лидер снова занес руку для удара.
Последует ли
новая эскалация? Все факты говорят о том, что американцы и дальше будут
повышать ставки в геополитическом противостоянии с Москвой. Впрочем, Россия за последние
четыре года наглядно продемонстрировала, что твердо намерена защищать
национальные интересы как на Украине, так и в Сирии. И лихими "ковбойскими
наскоками" ее не запугаешь. В любом случае, лето-2018 будет нескучным.