Обстановка в мире продолжает накаляться. Вспыхнувшие с новой силой бои в Донбассе, крайне напряженная ситуация в юго-западной Сирии – все это грозит новой эскалацией в отношениях России и США. Вашингтон то и дело выступает с фактически ультимативными заявлениями в адрес Москвы, требуя пересмотреть ее внешнюю политику. Шансы на потепление взаимоотношений между двумя странами с приходом в Белый дом Дональда Трампа стремительно тают. Американский лидер вновь поднял руку, замахиваясь на новый удар по России и ее президенту Владимиру Путину. Будет ли он нанесен, станет понятно уже в ближайшее время.

Обстановка в мире продолжает накаляться. Вспыхнувшие с новой силой бои в Донбассе, крайне напряженная ситуация в юго-западной Сирии – все это грозит новой эскалацией в отношениях России и США. Вашингтон то и дело выступает с фактически ультимативными заявлениями в адрес Москвы, требуя пересмотреть ее внешнюю политику. Шансы на потепление взаимоотношений между двумя странами с приходом в Белый дом Дональда Трампа стремительно тают. Американский лидер вновь поднял руку, замахиваясь на новый удар по России и ее президенту Владимиру Путину. Будет ли он нанесен, станет понятно уже в ближайшее время.Последние пару недель сообщения с Донбасса вновьприобрели характер полноценных военных сводок. Обстрелы, атаки, занятиенаселенных пунктов – все это свидетельствует об очередном серьезном военномкризисе в регионе, а значит, о полной пробуксовке пресловутых минскихсоглашений. После победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2016года многие эксперты лелеяли надежды на скорую двухстороннюю"оттепель" и окончание конфликта на Украине с более-менее выгоднымидля России результатами. Очередной виток бойни, в которой продолжают гибнутьлюди и уничтожаться инфраструктура, красноречиво говорит – кто-то явно поспешилобрадоваться приходу в Белый дом эксцентричного республиканца.Конфликт в Донбассе с самого своего начала вышел за рамкивнутриукраинских противоречий и стал главной линией разлома в отношениях междуРоссией и США. Администрация экс-президента Барака Обамы безоговорочноподдерживала нынешнее украинское руководство. Небольшая заминка произошла впериод смены власти в Белом доме. Некоторые всерьез предсказывали, что днилидера Незалежной Петра Порошенко сочтены: мол, новый американский лидер пересмотрит свое отношение к Киеву и перестанет оказывать ему поддержку напрежнем уровне.С высоты полутора лет пребывания Трампа во главегосударства можно с уверенностью говорить, что те, кто оперировал подобнымиоценками, серьезно просчитались. Ну, или, как минимум, провели не совсем точныйанализ ситуации. Наглядным маркером, позволяющим судить о приверженностиадминистрации республиканца курса на эскалацию с Россией, служит поставкаУкраине ракетных противотанковых комплексов "Джавелин". О том, чтоони уже в Незалежной, местные СМИ сообщили в конце апреля.Вскоре после этого и начался очередной витоквоенного противостояния. Главной ареной боестолкновений стал район Горловки,которая расположена к северу-востоку от Донецка. Украинские средства массовойинформации со ссылкой на высокопоставленный источник в вооруженных силах странысообщили, что армия намеревается занять господствующие над городом высоты изакрепиться на них, что сделает оборону населенного пункта бессмысленной.Для этого украинские войска серьезно нарастилирезервы на направлении удара и в первой половине мая начали пробовать на зубоборону подразделений самопровозглашенной Донецкой республики. Главнаяцель ВСУ – занять город и создать плацдарм для атаки Дебальцево и Енакиево. Вслучае успеха положение Донецка резко осложнится. Дальнейшие удары украинскихсил от Горловки на юго-восток по направлению к Шахтерску, поддержанные атакой с западного направления по линииДокучаевск – Старобешево – Амвросиевка способны привести к полному окружениюстолицы Донецкой республики, уничтожению оказавшихся в котле вооруженных сил ДНРи захвату города, который на протяжении четырех лет являлся одним из символовсопротивления народа Донбасса украинской агрессии.Действия Киева находят полную поддержку уВашингтона. Спецпредставитель Трампа по Украине Курт Волкер на днях сновавозложил ответственность на происходящее на Москву. "Россия должна принятьосновополагающее решение, чтобы установить мир на востоке Украины. Забрать своивойска и позволить, чтобы миротворческая сила с мандатом ООН заменила их",– заявил он. При этом всем известно, что наших вооруженных сил в Донбассе нет,что подтвердил в июле прошлого года Международный суд ООН, отклонив искукраинской стороны о признании России агрессором.Но американскому лидеру все нипочем. Тактика лихих"ковбойских наскоков", которую он исповедует (вспомним кризис вокругКНДР в апреле прошлого года), рассчитана на запугивание оппонента и дальнейшеепринятие им выдвигаемых Белым домом условий. К тому же через несколько недельстартует чемпионат мира по футболу. России в таких условиях вооруженныйконфликт абсолютно не нужен, поэтому Трамп явно надеется попробовать надавитьна Путина в столь "деликатный" момент.А чтобы атака была эффективнее, к Украине следуетдобавить Сирию. Ситуация там развивается для Москвы в целом благоприятно. Армияарабской республики при помощи наших военных советников и воздушно-космических сил зачистила существовавшие на протяжении многих лет террористические анклавы вокругДамаска – Ярмук и Восточную Гуту, а также принудила к сдаче так называемыйРастанский котел, который блокировал одну из основных транспортных магистралей страны.Теперь на очереди один из последних опорных пунктовбоевиков – юго-западная провинция Даръа. Сирийская армия уже начала перебрасывать туда высвободившиеся после штурма Ярмука части, включая элитное подразделение "Сила тигра". Военные уже сбросили боевикам листовки с призывом сложитьоружия. Но навстречу террористы идти не хотят.И понятно почему. На днях представитель Госдепа СШАХезер Науэрт заявила, что США примут "решительные действия" в ответна активность сирийских военных и поддерживающих их российских советников впровинции Даръа. Параллельно в этой провинции идет накопление сил боевиков так называемой Сирийской свободной армии, которых Соединенными Штатами снабжают оружием и боеприпасами через свои каналы в соседней Иордании.В случае попытки зачистить этоттеррористический клоповник боевики могут предпринять масштабную атаку направительственную армию. На этом фоне весьма любопытны прошедшая в СМИ в апрелеэтого года информация, в соответствии с которой поддерживаемая США такназываемая "умеренная оппозиция" планирует создать некое"автономное государство" на юго-западе Сирии.Таким образом, отношения между Россией и США вновьвыходят на опасное пике. Апрельский кризис, последовавший после провокации сиспользованием химоружия в Восточной Гуте, был с большим трудом, но все жепреодолен. Теперь американский лидер снова занес руку для удара.Последует линовая эскалация? Все факты говорят о том, что американцы и дальше будутповышать ставки в геополитическом противостоянии с Москвой. Впрочем, Россия за последниечетыре года наглядно продемонстрировала, что твердо намерена защищатьнациональные интересы как на Украине, так и в Сирии. И лихими "ковбойскиминаскоками" ее не запугаешь. В любом случае, лето-2018 будет нескучным.