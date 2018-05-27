Никто так не любит Путина, как его американский коллега Дональд Трамп, считает экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. При этом шпион отметил, что спецпрокурор Роберт Мюллер не сможет доказать связь президента США с Кремлем.

Никто так не любит Путина, как его американский коллега Дональд Трамп, считает экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. При этом шпион отметил, что спецпрокурор Роберт Мюллер не сможет доказать "связь" президента США с Кремлем, сообщает Huffington Post.Сноуден также усомнился, что Москва могла завербовать Трампа, поскольку у американского лидера плохая память – он часто забывает, что собирался сказать в конце предложения. Поэтому Трамп не подходит на роль "засланного казачка".