Прославленный поп-исполнитель Владимир Маркин попал в беду во время концерта. В результате произошедшего он получил два серьезных перелома.

Прославленный поп-исполнитель Владимир Маркин попал в беду во время концерта. В результате произошедшего он получил два серьезных перелома.Известный артист дал откровенное интервью. Он рассказал, что как в 90-х годах попал в больницу с жуткими травмами."Я сорвался в оркестровую яму. Причем я не пью и был абсолютно трезв! Хотя мы как раз исполняли "Ресторанный блюз" и с актерами изображали слегка подвыпивших лабухов", – заявил Маркин. У него оказались сломаны челюсть и нога.Примечательно, что он продолжил петь, как будто бы не заметив тяжелой травмы. "После этого три месяца передвигался в гипсе и с завязанной челюстью", – цитирует его издание "Собеседник".Рассказал Маркин и о своем творчестве. Он заявил, что любит каждую свою песню. "Каждую песню, даже если не я ее написал, пропускаю через сердце. И не могу успокоиться, пока не зафиксирую ее на каком-то носителе", – отметил исполнитель.Певец добавил, что именно так было со знаменитой композицией "Сиреневый туман". "Когда один куплет мне напел Александр Градский, сразу загорелся ее спеть. И потратил много сил, чтобы оперативно записать песню в студии", – заключил он.Напомним, что Маркин прославился после исполнения песни "Я готов целовать песок" в эфире программы "Утренняя почта". Всего на счету исполнителя пять альбомов.