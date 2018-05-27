При проведении обысков изъято более 5 тысяч пятилитровых канистр фальсифицированной продукции, а также документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организаций...

Установлено, что хранение фальсифицированной продукции осуществлялось на арендуемых складских площадях на территории столицы. Контрафактные масла под брендами известных мировых производителей крупным оптом сбывали во все регионы страны.На основании собранных материалов Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации.«При проведении обысков изъято более 5 тысяч пятилитровых канистр фальсифицированной продукции, а также документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организаций, задействованных в схеме реализации контрафактного масла.В отношении 13 участников группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - добавила Ирина Волк.Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление мест производства фальсифицированных моторных масел, а также дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов, продолжаются.